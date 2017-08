"Les réactions envers le livre d’Elio Di Rupo ont déclenché l’hystérie à droite, et parfois même à gauche. Nous en sommes arrivés à un tel point que ceux qui pensent que les gens doivent avoir un revenu qui dépasse tout juste le seuil de pauvreté sont qualifiés de socialistes archaïques, désespérés et dépassés," poursuit-il, "il y a 20 ans, les propositions de Di Rupo auraient été applaudies par les socialistes flamands et à raison."

Et l'ancien ministre de l'intérieur ne mâche pas ses mots : "Quand je lis ce livre en diagonal, alors je ne vois pas ce qui aurait pu provoquer autant d’indignation. "Impayable ! Folie ! Fiction !" Je ne peux qu’en conclure qu’on assiste à un lavage de cerveau. "Laissez respirer les entreprises ! Nous n’allons quand même pas à nouveau jeter en pâture notre compétitivité ?" Ce genre de foutaise. Quel absurdité ! Je me demande ce qu’il y a de difficile à avaler pour les socialistes dans ce livre."