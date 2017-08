Mais elle n'a pas organisé d'épreuve ouverte aux personnes extérieures, et a ainsi violé le principe d'égalité, a souligné la ministre flamande des Affaires intérieures Liesbeth Homans (photo). Elle dénonce une forme de clientélisme de la majorité communale SP.A/Groen, à un an et demi des élections communales.



L'échevine en charge du personnel communal, Martine De Regge (SP.A), a fait valoir que ces personnes ont pourtant réussi par le passé une épreuve d'admission. "Ces gens font leur travail comme il faut depuis des années. Grâce à leur nouveau statut, ils recevront la pension à laquelle ils ont droit, une pension payée à 95% par la Ville de Gand", a précisé l'échevine, avant de fustiger de "sales petits jeux politiques".

Le collège échevinal prendra jeudi prochain les initiatives nécessaires pour obtenir l'annulation de la décision du gouvernement flamand, a assuré De Regge. La rédaction de la VRT a cependant appris que l’administration communale gantoise souhaite combattre la décision de la ministre Homans devant le Conseil d’Etat.