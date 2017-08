Au cours de contrôles supplémentaires menés dans des entreprises non suspectes, afin de contrôler tout le secteur, l’Afsca a par contre retrouvé des basses concentrations de fipronil dans sept de ces entreprises considérées comme non suspectes. Elle souligne néanmoins qu’aucun danger pour la santé publique n'est à craindre. L'insecticide n'a pas été détecté dans la viande des volailles.

Bien que les concentrations de fipronil demeurent en dessous des normes européens, "les entreprises concernées ont été immédiatement fermées et les œufs en provenance de ces sociétés ont été retirés du commerce et détruits", précisait l'Afsca. Les résultats ont été transmis aux enquêteurs.



Plus tôt, les deux seuls abattoirs de poules pondeuses en Belgique en également fait l'objet d'un contrôle. "Les 30 analyses exécutées sont toutes conformes. Aucune trace de fipronil n'a été retrouvée dans la viande", se félicite l'Afsca. Enfin, 13 analyses ont ciblé des ovo-produits de la période juin-juillet. Deux échantillons présentaient de très faibles concentrations en fipronil. "Les produits concernés ont immédiatement été retirés du commerce et détruits."