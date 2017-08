Chaque année, la Belgique accorde environ 75 millions d’euros au Congo et environ 50 millions d’euros au Rwanda en aide au développement. À côté de ça, la Flandre, également compétente pour la coopération au développement, accorde 5 millions d’euros par an. Cela paraît peu, mais toute aide est la bienvenue dans un pays qui a aboli le régime de l’apartheid il y a deux décennies et qui a des difficultés à se redresser.

Les affinités entre la Flandre et l’Afrique du Sud ne datent pas d’hier. Après les premières élections véritablement démocratiques en 1994, la Flandre a signé une déclaration d’intention avec l’Afrique du Sud. Les ministres flamands ont depuis défilé pour aborder des projets liés à divers sujets : enseignement, art, culture, sciences, technologies, sport… Plus la Flandre se voyait attribuer de compétences à la suite des réformes d’État, plus le nombre de domaines de collaborations augmentait.