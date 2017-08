D’après le site indépendant Cumuleo, qui fait la liste des mandats de personnalités politiques belges, six des sept ministres du nouveau gouvernement wallon entré en fonction le 28 juillet dernier - dont le ministre-président Willy Borsus -, ont omis de déclarer certains de leurs mandats, fonctions ou professions. L'exception serait Carlo Di Antonio (CDH).

Cumuleo a commencé à intégrer ces données dans sa base de données, a expliqué le fondateur et gestionnaire du site Christophe Van Gheluwe, parlant d'un "constat édifiant". Car, selon lui, Willy Borsus n'a pas déclaré - ou pas jusqu'au bout - trois mandats, dont deux ont échu en 2013 et 2015, alors que le troisième, celui d'administrateur de l'asbl Gestion et Action Libérale (GAL), court depuis le 22 décembre 2009, indique Cumuleo sans préciser si ces mandats sont/étaient rémunérés. La vice-présidente CDH du gouvernement wallon, qui exerce la même fonction au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli, a mis fin à cinq mandats sans les déclarer jusqu'au bout, alors que deux autres, en cours depuis respectivement 2008 et 2015, n'ont pas été déclarés.

Cumuleo mentionne aussi, notamment, des mandats qui n’ont pas été signalés par le second vice-président de l'exécutif régional, Pierre-Yves Jeholet (MR), par le ministre du Budget, de l'Energie et des Aéroports, Jean-Luc Crucke (MR), par le ministre de l'Agriculture, de la Nature, des Forêts, de la Ruralité, de la délégation à la Grande Région, du Tourisme et du Patrimoine, René Collin (CDH), et par la nouvelle ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, Valérie de Bue (MR).



"Ces manquements ne constituent pas une exception puisque depuis le lancement de Cumuleo en 2009, plus de 700 mandats, fonctions ou professions non déclarés ont été ajoutés", souligne le site. Il annonce aussi le lancement de son programme MandatsLeaks: à partir de la semaine prochaine, chaque lundi, Cumuleo publiera une série de mandats non déclarés. Van Gheluwe juge en effet "inacceptable que des responsables politiques bafouent, en toute impunité, une loi qui vise à lutter contre leurs conflits d'intérêts, lesquels constituent une préoccupation majeure dans une démocratie".