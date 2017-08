Le lendemain, le président des socialistes flamands, John Crombez, a critiqué sur le plateau de Terzake (VRT) le fait que Geert Bourgeois combine son salaire de ministre-président et sa pension : "Le ministre-président est bien payé et à raison. Ça peut aller jusqu’à 10 000 euros d’argent des contribuables. On doit alors avoir l’intelligence de comprendre que les gens n’acceptent pas qu’il reçoive, en plus des 10 000 euros par mois, encore 1000 euros de l’argent des contribuables."

John Crombez (cf. photo) ne souhaite pour autant pas supprimer les droits de pension constitués mais plaide en faveur d’un plafond. Selon lui, il a déjà invité à deux reprises les autres présidents de partis pour rétablir la situation. "Tant que cela n’arrive pas, de petites choses vont continuer à sortir dans tous les partis", a-t-il mis en garde.