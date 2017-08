La secrétaire d'Etat a reçu la nationalité turque car toute personne issue d'un parent turc en bénéficie automatiquement.

"Je ne me reconnais plus dans le pays dans lequel mes parents ont grandi", a-t-elle indiqué. "Le fossé est devenu trop grand. L'influence grandissante de l'islam, la place de la femme, la démocratie et les minorités: tout va dans la mauvaise direction.

Nous nous sommes éloignés de plus en plus, la Turquie et moi. Et nous continuons à le faire. Je suis devenue une femme flamande, qui porte fièrement ses racines kurdes. Tout ce que la Turquie n'accepte pas. J'ai étudié ici, j’y vis, j’y ai trouvé l'amour avec un Flamand. J'ai eu la chance de pouvoir grandir ici et faire de la politique. Cela me suffit. La Flandre m'a adoptée et moi j’ai adopté la Flandre. Cela colle entre nous".

Selon la procédure, Zuhal Demir remplit toutes les conditions pour demander une suppression. Elle n'est pas recherchée pour des faits criminels, elle ne présente pas de dettes envers les autorités turques et elle est âgée de plus de 18 ans.

Elle a toutefois précisé qu'elle ne serait pas étonnée que les autorités turques refusent de lui retirer sa nationalité turque. "Mais au moins j’aurais indiqué clairement que l’amour est fini", a-t-elle confié.

Le professeur liégeois spécialisé en droit de la nationalité Patrick Wautelet a soulevé que la procédure turque était en effet une "blackbox". "Il y a bien une procédure, mais on ne sait jamais quel résultat en sortira. Vous êtes juste suspendu à une décision politique."