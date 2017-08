Au cours des cinq premiers mois de cette année, quelque 2.000 étrangers en séjour illégal avaient déjà été interceptés en Flandre occidentale. Deux mois plus tard, le chiffre dépasse les 3.000 cas, ce qui revient à une moyenne de 100 interventions par semaine depuis le début de 2017. Pour les mois de juin et juillet, la moyenne mensuelle est cependant un peu plus élevée, se situant autour de 500 personnes.

Le chiffre global pour 2017 est cependant sensiblement en baisse par rapport à la même période l’an dernier. Lors des cinq premiers mois de 2016, près de 4.000 personnes avaient été interpellées en Flandre occidentale sans titre de séjour par la police.