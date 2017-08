VRT

A.Fr. Le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken (photo), estime que les nouveaux centres d’accueil pour réfugiés et migrants que la France va ouvrir dans le nord du pays, et notamment près de la frontière belge, ne permettront pas de résoudre le problème des camps. Ces centres ne sont en effet destinés qu’aux réfugiés qui demandent l’asile en France. "Or la plupart d’entre eux veulent se rendre au Royaume-Uni", indique Francken (N-VA).