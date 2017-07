Le Premier ministre s'est réjoui mercredi d'avoir pu "faire la démonstration de sa capacité d'arbitrage en menant à bien de grandes réformes qui s'inscrivent en parfaite cohérence dans les rails de l'accord de gouvernement". Il s'agit selon lui de "nouvelles réformes qui viennent en soutien de la classe moyenne, des gens qui travaillent, et de la cohésion sociale". Des mesures ont notamment été prises en faveur de la déductibilité des frais de garde et de l'octroi automatique des droits sociaux.

Un renforcement très substantiel des allocations et des revenus modestes des travailleurs a été décidé. Un plan du handicap a été arrêté. La pension est renforcée à travers le deuxième pilier pour les salariés et les indépendants. Au total, l’équipe Michel a décidé d'une quarantaine de mesures nouvelles. Le gouvernement demandera ce mercredi matin au président de la Chambre Siegfried Bracke s'il peut présenter au parlement son nouvel accord, par exemple jeudi en commissions réunies.



"Ce budget et ces réformes correspondent à l'ADN de ce gouvernement: jobs, jobs, jobs et des mesures sociales très fortes. Nos concitoyens pourront tirer les bénéfices des résultats engrangés depuis trois ans, qui ont conduit à un relèvement de l'économie et à une augmentation du nombre d'emplois", a encore commenté Charles Michel.