A.Fr. (avec Belga) D’ici peu, les entreprises ne pourront plus sponsoriser de façon illimitée, par exemple, les festins culinaires de politiciens et de partis. Une proposition de loi avancée par la députée Inez De Coninck (N-VA), soutenue par une large majorité à la Chambre, a en effet été introduite pour limiter à un maximum de 500 euros par an le sponsoring des partis, mandataires et candidats par des entreprises, indiquent les quotidiens De Tijd et L’Echo.