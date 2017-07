Selon le président de la N-VA et bourgmestre de la métropole, quelque 77 personnes ont été consenties pour le cadre anversois en 2006, par Laurette Onkelinx, qui était à l’époque ministre de la Justice. Mais ce cadre n'a jamais été rempli. "On n'est jamais arrivé plus loin que 36 personnes, et en comptant bien il y en avait quatre la semaine passée. Lorsque j'entends le ministre de la Justice dire que la police locale doit également faire quelque chose, cela va trop loin: nous faisons en fait déjà tout", a ajouté le bourgmestre.



D'après Bart De Wever, la police anversoise consacre actuellement en permanence 41 agents pour du travail qui doit être effectué par la Justice. Il déclare ne recevoir que des promesses du ministre. L’évasion de deux détenus, jeudi, à la Cour d’appel d’Anvers, est la goutte qui a fait déborder le vase.