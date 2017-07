"A la sortie de l'hiver et du dispositif, on m'interroge sur le Samusocial et cela ne dure pas très longtemps. Cela dévie très vite sur la situation de salariée de l'administratrice-déléguée qui n'est pas salariée... Tout cela fait que je me demande ce que je dois faire. A la longue, j'ai dû me prendre un coup de sang parce que je ne comprenais pas la démarche. J'ai écrit ce mail un soir parce que l'attaché était en vacances en Bretagne. Je me rends compte du contenu de ce mail et je n'en suis pas très fier", a expliqué le président devant la commission d'enquête sur le Samusocial.

M. Degueldre a précisé ne rien avoir entrepris contre les personnes en question dans cet e-mail.

Il a entamé son audition par une déclaration pour situer son parcours au Samusocial. Ce gynécologue de formation a été durant 24 ans, directeur du service obstétrique de l'Hôpital Saint-Pierre. En 2000, il est entré à Médecins du monde où l'on se rendait compte que "la situation en Belgique était difficile", a-t-il dit. L'association de médecins est venue soigner des gens dans le bâtiment occupé par le Samusocial à la rue du Petit Rempart. Via ce partenariat, le Samusocial a demandé à M. Degueldre d'entrer au Conseil d'administration. Vers 2014, face à une problématique "exponentielle du sans-abrisme", le médecin a participé à la création du centre Medi-halte pour les SDF malades.