Les écologistes flamands de Groen, dans l’opposition estiment que le décret sur les loyers approuvé vendredi par le gouvernement flamand est inacceptable. "La ministre Liesbeth Homans (N-VA) laisse tomber 160.000 ménages. Les plus vulnérables sur le marché de la location sont tout simplement oubliés. C’est inacceptable non seulement pour une ministre du logement mais scandaleux pour une ministre chargée de la lutte contre la pauvreté" déclare An Moerenhout, parlementaire flamande de Groen.