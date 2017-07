"Que la 6e réforme de l'Etat ne soit pas la dernière, c'est clair. Mais appliquons d'abord la 6e réforme", a souligné le président du CD&V, Wouter Beke, dont le parti siège aux côtés de la N-VA au gouvernement flamand.

"La réforme de l'Etat est un processus permanent mais il est important de trouver suffisamment de partenaires pour faire la suivante. Pour trouver ces partenaires, il devra encore se passer beaucoup de choses", a renchéri le vice-premier ministre CD&V, Kris Peeters.

L'Open VLD, autre parti de la majorité flamande, n'est pas plus enthousiaste. "Cela ne me paraît pas constituer la première des priorités. Oeuvrons d'abord à une Flandre plus forte, qui veille à créer plus de prospérité et de croissance", a souligné le chef de groupe libéral au parlement flamand, Bart Somers.

De son côté, le Premier ministre Charles Michel a rappelé que l'emploi était sa priorité. "Ma priorité, c'est 'jobs, jobs, jobs'. En 2019, il y aura des élections. Nous verrons ce que l'électeur décidera", a-t-il dit.