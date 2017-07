Mais cette offre est encore beaucoup trop éparpillée. "Ce sont de bonnes initiatives que la Flandre doit continuer à soutenir mais elles sont trop indépendantes l’une de l’autre. Cette offre pourrait être mieux adaptée dans un ensemble intégré.

Prenons un jeune couple bruxellois, ils ont un enfant. Ils se rendent à Kind & Gezin. Ils pourraient y être orienté : on pourrait leur dire où se trouvent les crèches néerlandophones, les écoles primaires, les écoles secondaires. Et cette jeune famille pourrait aussi être orientée vers d’autres domaines : la vie associative, les scouts, le Chiro, où se trouvent les Maisons du néerlandais (Huizen van het Nederlands)".

Karl Vanlouwe voudrait de cette manière rendre la présence flamande plus visible et plus attrayante. Non seulement pour les Bruxellois flamands mais aussi pour les primo- arrivants qui ne parlent pas le néerlandais et pour les Flamands qui vivent en dehors de Bruxelles.

"Bruxelles est une ville où les Flamands ont leur place, mais les francophones aussi ainsi que les primo-arrivants. Nous devons être visibles et qu'on puisse dire "Voici la Communauté flamande à Bruxelles, venez nous rencontrer et rejoignez-nous".

"Une offre flamande mieux intégrée à Bruxelles est une plus-value pour Bruxelles et tout le monde en bénéficiera" conclu Karl Vanlouwe. Ila rédigé une note qu’il veut soumettre à un débat au Parlement flamand.