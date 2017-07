Les eurodéputés - parmi lesquels les chefs de groupe des libéraux, du PPE, des socialistes, de la gauche radicale et des Verts - rappellent aussi leur volonté que les citoyens britanniques et européens puissent renforcer leurs droits "sous un mécanisme dans lequel la Cour de Justice de l'UE joue un rôle entier". La Première ministre britannique Theresa May avait indiqué fin juin à ses homologues européens que seuls "(les) très respectables tribunaux" britanniques pourraient trancher ces différends.

Le Parlement européen devra se prononcer sur l'accord réglant la sortie britannique de l'UE. "Notre souhait est de délivrer un accord de retrait ambitieux et progressiste et nous voulons affirmer que des progrès suffisants - particulièrement sur la citoyenneté et l'accord financier - sont nécessaires avant que nous puissions définir la nouvelle relation entre l'UE et le Royaume-Uni", écrivent-ils encore. Ils précisent aussi qu'ils s'opposeront à tout report de l'échéance du Brexit, fixée au 30 mars 2019.