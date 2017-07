Le comité de monitoring, qui réunit les hauts fonctionnaires du budget, des finances et de la sécurité sociale, a transmis ses premières conclusions au gouvernement. Selon ses estimations, il faudra trouver 83 millions d'euros pour 2017 et 4,3 milliards pour 2018 afin de respecter la trajectoire budgétaire.

L'effort budgétaire à fournir s'accroît ensuite substantiellement pour atteindre 7,7 milliards pour le budget 2019, année à laquelle la Belgique doit en principe renouer avec l'équilibre budgétaire, et à 8,2 milliards pour 2020, d'après les prévisions.

"Les chiffres du Comité de monitoring confirment la trajectoire pour 2017. Ils confirment aussi que des efforts doivent encore être consentis en 2018 et 2019, tout en sachant que la situation peut évoluer, notamment en fonction de la croissance réelle. Nous avons parcouru beaucoup de chemin, le déficit s'est réduit malgré les difficultés de l'année 2016. La relance de l'activité économique est soutenue par des réformes ambitieuses. Nous devons poursuivre l'assainissement sans mettre à mal la reprise économique ni freiner les investissements et nombreuses créations d'emplois observés dans le pays. C'est dans cette optique responsable que le gouvernement entamera ses travaux pour déterminer l'effort à réaliser", a déclaré la ministre du Budget Sophie Wilmès (MR), dans un communiqué.