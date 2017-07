Le chef de groupe SP.A au Parlement flamand Joris Vandenbroucke reconnaît que ce sondage constitue un coup dur pour son parti. "Le SP.A souffre de subir les conséquences des affaires du PS".

Joris Vandenbroucke souligne que son parti le SP.A a adopté des règles très strictes il y a deux ans en ce qui concerne le cumul des mandats et le paiement des indemnités.

Toutefois selon certains mandataires socialistes la faute réside aussi au sein du SP.A. C’est ainsi que Het Nieuwsblad Online cite la députée Monica De Coninck. Elle estime que le SP.A communique beaucoup trop sur son image de "parti propre". Et oublie de se concentrer sur les véritables préoccupations de la population. Un avis que partage également le député Renaat Landuyt.

Joris Vandenbroucke n’est pas d’accord avec eux. "Le plus important est de monter aux gens que c’est sérieux pour nous le changement et le renouvellement afin d’arriver à une classe politique plus sobre et plus intègre" a-t-il ajouté.