Le ministre régional du Bien-Etre animal, Ben Weyts (N-VA, photo), a décidé de confier à un médiateur une mission de défrichage du dossier. Un accord politique s'est dégagé au début de cette année, à la suite de la publication du rapport de ce dernier. Cet accord a été traduit en proposition de décret adoptée à la quasi-unanimité mercredi soir.

L’organisation flamande de défense des droits des animaux Gaia, qui réclamait depuis des années un tel décret, s’est dit satisfaite du feu vert accordé par le Parlement flamand. Elle a remercié le ministre en lui offrant un agneau en chocolat.



Les abattoirs disposent d'un an et demi pour préparer leur personnel et leur infrastructure au nouveau dispositif légal et à la nouvelle méthode d'abattage. Quant aux communautés juive et musulmane, elles bénéficieront d'un accompagnement dans l'application des nouvelles règles. Une personne intermédiaire sera désignée à cet effet.