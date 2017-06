Depuis le scandale Samusocial, les discussions vont bon train concernant le décumul des mandats et la réduction du nombre de postes politiques à Bruxelles. Le ministre-président bruxellois, Rudi-Vervoort (PS), souhaite diminuer d’un tiers le nombre de mandats politiques à Bruxelles. Insuffisant du côté de la N-VA. Sur le plateau de l’émission politique dominicale, De Zevende dag, la députée bruxelloise Liesbet Dhaene (N-VA) a réitéré le plaidoyer en faveur d’une table rase et d’une fusion des 19 communes.

Vincent De Wolf, invité au même débat, a vivement réagi : "Vous n’avez pas de leçons à donner à Bruxelles depuis la Flandre." Il a également comparé le nombre de bourgmestres en Flandre et à Bruxelles. Dans le nord du pays, on compte 308 bourgmestres pour une population totale de 6,5 millions d’habitants. À Bruxelles, il y a 19 bourgmestres qui gèrent 1,2 million d’habitants. "Il y en a 3 fois plus en Flandre".