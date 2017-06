Selon Christophe Deborsu, l’opinion flamande est plus de centre-droit qu'en Wallonie : "En Flandre, c’est plutôt Groen qui marque des points à gauche".

Il indique également que la montée du PTB n’est pas dans l’intérêt de la Belgique : "Du côté flamand, on ne se réjouit pas qu’un parti marxiste devienne le premier parti dans le sud du pays. Bart De Wever va s’en servir comme argument supplémentaire en vue d’en finir avec la Belgique. […] Si le PTB devient le plus grand parti, cela prouve que les Wallons sont différents et qu’il existe un énorme contraste".