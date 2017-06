"Le sp.a et Groen sont des partis qui ont toujours essayé d’être dans la majorité et y sont toujours à certains niveaux", a expliqué Bart De Wever sur VTM, "ils ont également été dans la même liste que le PS et ont toujours collaboré à ce système. Maintenant ils disent tout à coup qu'ils n'ont rien vu et rien entendu."

Dans le cadre de son projet confédéral, le parti nationaliste flamand entend supprimer 500 des 1 100 mandats à Bruxelles. Bart De Wever est également favorable à une fusion, à court terme, des 19 communes de la capitale, à l’instar de ce qui s’est passé à Anvers et en Flandre dans les années 70 et 80. "On peut s’y mettre sans grande réforme institutionnelle. Cela demande de la volonté politique. En toute franchise, les francophones sont en masse dans la majorité et, s’ils n’en veulent pas, cela ne se passera pas."