Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Le mandataire MR Christophe Pourtois a gagné plus de 100.000 euros brut par an avec une série de mandats en tant que membre du Conseil CPAS de la ville de Bruxelles, indique vendredi le site d'information Bruzz. Il aurait empoché au moins 30.000 euros en jetons de présence pour les réunions du centre public d'action sociale, mais aussi plus de 73.000 euros grâce à sa participation à des conseils d'administration d'autres organisations.