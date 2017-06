La Belgique "est présente depuis le début" en Corée du Sud, a rappelé Didier Reynders (MR), à la sortie de sa rencontre à Séoul avec le général américain, qui commande les forces US, celles de l'ONU et les forces combinées américano-coréennes sur place.



Au cours de la mission princière, les officiels belges et coréens rappellent régulièrement que plus de 3.000 Belges ont combattu entre 1951 et 1955 en Corée dans un bataillon de volontaires contre le Nord, et que 106 d'entre eux y ont trouvé la mort. Le chef de la diplomatie belge a d'ailleurs compulsé lundi, au quartier général du commandant Brooks à Séoul, le livre mémoriel de ces soldats, déposé sur l'une des trois tables où a été signé l'armistice.