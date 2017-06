Le bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur (PS) et la présidente du CPAS de Bruxelles Pascale Peraïta (PS) ont été mis en cause pour s'être fait généreusement rémunérer, durant des années, lorsqu'ils étaient membre du comité de gestion pour l’un et présidente pour l’autre du Samusocial, une association d'aide aux sans-abri.

En cause la perception de jetons de présence pour des réunions dont on ne trouve pas de traces.

L’opposition avait demandé dès mardi dernier la démission de Mayeur et Peraïta, les deux partis flamands de la majorité au conseil communal le SP.A et l’Open VLD ont suivi un jour plus tard. Après s’être muré dans le silence, Yvan Mayeur a finalement annoncé sa démission jeudi.

Le soir même le collège communal s’est réuni pour décider de la suite des événements et nommer un nouveau bourgmestre. C’est ici que les versions divergent. Ce qui est certain c’est que l’échevine Ans Persoons (SP.A) a quitté les négociations.

Selon le SP.A, l’idée d’offrir un poste d’échevin à Yvan Mayeur était sur la table et c’était inacceptable. Mais les autres partis démentent cette information.