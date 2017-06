Aucune information n'a filtré au sujet du contenu des échanges relatifs aux suites à donner à la présentation par le bourgmestre de sa démission, dans le contexte du dossier du Samusocial, à une exception près: du côté socialiste on a formellement démenti, sur le coup de minuit, qu'Yvan Mayeur "s'accroche" à son mandat, comme l'ont laissé entendre certains messages sur les médias sociaux, plus tôt dans la soirée.



On a aussi appris que la démission d'Yvan Mayeur prendra effet le 26 juin, date de la prochaine séance du conseil communal, par ailleurs théoriquement la dernière avant les vacances.



Les chances de voir le SP.A participer ce vendredi aux négociations au sein de la majorité socialiste-libérale de la Ville de Bruxelles sur l'ajustement des rôles au sein du collège dans le contexte de la démission du bourgmestre Yvan Mayeur sont faibles, avait indiqué le président des socialistes flamands, John Crombez. Mathématiquement, la présence des socialistes flamands n'est pas indispensable à la majorité.