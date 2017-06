La co-présidente d’Ecolo, Zakia Khabatti, et sa collègue Meyrem Almaci (Groen) appellent également le bourgmestre à démissionner, estimant que les Bruxellois ont le droit d’être traités avec davantage d’égard.

La Secrétaire d'État bruxelloise et conseillère communale de l'opposition à la Ville de Bruxelles, Bianca Debaets (CD&V, photo), déclarait pour sa part : "Il y a une énorme rupture de confiance entre les habitants de la Ville de Bruxelles et le bourgmestre". "Il semble de plus en plus évident que des moyens destinés pour aider les plus faibles ont été utilisés sans gêne à des fins d'enrichissement personnel. La position d'Yvan Mayeur comme bourgmestre de la Ville de Bruxelles n'est plus tenable", poursuivait Debaets.

Les libéraux flamands d’Open VLD, qui font partie de la majorité à Bruxelles-Ville, réclament également la démission de Mayeur. Ils estiment que c’est "évident", étant donné la situation.