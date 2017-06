"Nous devons combattre ce phénomène avec toutes les forces et toutes les personnes que nous possédons", indiquait le ministre de l’Intérieur dimanche soir, dans l’émission Terzake (VRT). Selon Jan Jambon, le véritable défi est maintenant de détecter les signes de radicalisation de jeunes au stade le plus précoce possible.

Au lendemain de l'attentat de Londres (photo) commis par trois hommes qui ont tué 7 personnes et blessé des dizaines d'autres dans le centre de la capitale britannique, Jan Jambon constate que le mode opératoire de ces terroristes a changé. "Avant, ils étaient formés pour commettre des attentats. Maintenant, l'Etat islamique appelle à entreprendre "quelque chose" et à faire beaucoup de victimes. L'EI n'ordonne plus depuis longtemps mais inspire, c'est affreux."