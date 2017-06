Via le réseau social Twitter, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur a condamné dimanche matin l'attentat qui a été perpétré à Londres. "La Ville de Bruxelles condamne les attaques terroristes de Londres et présente ses condoléances aux victimes et au maire (de Londres) Sadiq Khan".



Après avoir pris contact avec la police britannique, les autorités belges n'ont pas d'indication de Belges parmi les victimes de l'attaque survenue samedi soir, a pour sa part indiqué le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR, photo) sur Twitter dimanche matin.



Le ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort (PS), et celui de la Flandre Geert Bourgeois (N-VA), ont également réagi sur le réseau social. "Solidarité avec la ville de Londres et les familles frappées à nouveau par la folie humaine", a indiqué Rudi Vervoort. "Nos pensées vont au peuple britannique, aux services d'aide, aux victimes et à leurs familles", a pour sa part réagi Geert Bourgeois.