D’après la ministre flamande de l’Enseignement, pareille convention était nécessaire en raison de la baisse de connaissance en langues étrangères des élèves flamands."J’entends souvent que des enseignants n’osent même plus parler le français en classe. Or une langue ne s’apprend pas uniquement en étudiant du vocabulaire et de la grammaire. Via cette collaboration avec la France, les enseignants auront accès à davantage de matériel adéquat pour leurs cours", juge Hilde Crevits (photo).

Pour les échanges d’élèves, une attention particulière sera portée à l’enseignement professionnel.

L’ambassadrice Claude-France Arnould estime pour sa part qu’il "est important que les élèves et enseignants flamands maîtrisent le français et s’y sentent à l’aise. L’apprentissage de plusieurs langues est crucial pour le développement des jeunes, aussi sur le plan culturel et moral".