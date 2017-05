Jonas Slaats, l’auteur en question, a par la suite publié une annonce sur le site Internet de Kif Kif : "Mon dernier billet d’opinion contenait en premier lieu une image choquante où Gwendolyn Rutten et Theo Francken étaient représentés comme des victimes de l’États islamique. Cela a directement fait grand bruit. On s’y attendait évidemment. Et c’était également la raison pour laquelle elle a été immédiatement supprimée."

Il a cependant déploré que Theo Francken a réagi si rapidement "alors qu’on n’a pas entendu le secrétaire d’État dans le cas du collage du vice-président des jeunes N-VA qui était au moins tout aussi odieux, abominable et dégoutant."