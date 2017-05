Donald Trump a tenu hier un discours on ne peut plus explicite dans les quartiers généraux de l’Otan à Bruxelles. Il a exigé des membres de l’organisation transatlantiques qu’ils respectent leurs engagements financiers. S’ils ne le font pas, cela risque d’affaiblir l’alliance et c’est en outre injuste pour les contribuables américains.

Dans son discours, il a parlé de 23 pays qui ne paient pas assez. Or, officiellement, l’Otan ne parle que de 22 pays. En effet, l’Islande n’est pas comptée car elle ne détient pas d’armée.

Et les statistiques donnent raison au président américain : les États-Unis sont seuls en tête en matière de dépenses pour la défense. En 2016, Washington a investi 680 milliards de dollars dans l’armée, soit 3,6 % du PIB américain. C’est bien au-delà des 2 % promis entre les membres de l’Otan. Quatre autres pays atteignent la barre des 2 %.