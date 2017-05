"La visite de Trump en Belgique ne fait pas l’actualité ici. Les Américains n’en parlent pas et on ne mentionne pas la Belgique dans les médias américains. Notre pays fait office de décor pour une visite-éclair", explique Björn Soenens depuis New-York. Selon lui, les Américains pensent que leur président rend visite aux quartiers généraux de l’OTAN qui se trouvent par hasard dans notre pays.

Les rencontres entre Donald Trump et le couple royal belge ainsi que Charles Michel ressemblaient plus à un note de bas de page dans une couverture médiatique limitée du premier déplacement du président américain. Le correspondant de la VRT confirme : "Hier, les médias belges n’arrêtaient pas de parler de conversations positives et constructives. De leur côté, les médias américains ont simplement mentionné la rencontre avec le roi et la reine et ensuite "a little chat" avec le premier ministre. Une discussion en aparté, sans plus."