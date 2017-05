Le couple présidentiel et l’importante délégation américaine sont arrivés à l’aéroport de Melsbroek peu après 16h, ce mercredi, en provenance de l’Italie. Vers 16h55, Donald et Melania Trump arrivaient au palais de Bruxelles, sous bonne escorte, dans une ville placée sous haute surveillance policière et militaire.



Les deux couples ont brièvement posé pour la presse sous les ors de la grande galerie, ornée de hauts lustres. La reine Mathilde était vêtue d'une robe rose très pâle et Melania Trump portait un manteau gris chiné, alors que les deux chefs d'Etat étaient vêtus de costumes sombres.



Le souverain et Donald Trump se sont ensuite entretenus pendant une vingtaine de minutes, la durée habituelle d'une telle audience, avant une rencontre "plus politique", toujours au Palais, avec le Premier ministre Charles Michel - qui était déjà présent à l'aéroport de Bruxelles-National pour saluer le président américain à sa descente d'avion en provenance de Rome.