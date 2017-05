Dans l'opposition, les écologistes de Groen ont dénoncé un "amateurisme de première classe" de la part de Mme Schauvliege et d'être elle-même une catastrophe naturelle, selon l'expression de la parlementaire Elisabeth Meuleman. "La Flandre doit d'urgence protéger ses forêts les plus valables", a-t-elle dit en accusant la ministre Schauvliege d'avoir totalement foiré dans ce dossier. Quatre mille des 12.000 hectares de la carte originale des bois les plus vastes et les plus vulnérables vont en être sortis, a ajouté Mme Meuleman.

Quant au SP.A, il a expliqué, par la voix du député Bruno Tobback, que "la carte ne ressemblait à rien" et réclamé une indemnisation raisonnable pour les personnes qui auraient subi un préjudice.

Le chef de groupe socialiste au parlement, Joris Vandenbroucke, a pour sa part indiqué se poser des questions sur la cohésion au sein de l'équipe Bourgeois "qui n'a même pas un début de vision" sur sa politique environnementale.