Augmenter la vitesse maximale sur autoroute de 120 à 130 km/h, comme l'envisage le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR) sur certains tronçons et à certaines heures, est une très mauvaise idée car cela pourrait accroître considérablement la gravité des accidents, ce qui est d'ailleurs confirmé par tous les spécialistes de la sécurité routière, dont l'Agence wallonne de la sécurité routière (AWSR), a réagi jeudi le ministre wallon de la Sécurité routière Maxime Prévot (CDH).

Il souligne en outre que les variations de vitesse sur autoroutes sont une compétence régionale.

Si le Fédéral est compétent pour fixer la vitesse maximale sur autoroute, ce sont les Régions qui sont aux manettes en ce qui concerne les limitations hors autoroute mais aussi les variations en la matière sur autoroutes. Il en va de même pour les panneaux à messages variables et, plus globalement, les systèmes de transport intelligents (ITS).

Le ministre se dit favorable au principe de faire varier la vitesse sur autoroute en fonction des circonstances. Mais équiper l'ensemble des 850 km d'autoroutes wallonne de panneaux à messages variable coûterait plus de 125 millions d'euros, confie-t-il. D'après lui, il faut au minimum un panneau après chaque entrée sur l'autoroute dans chaque sens.

Des études sont actuellement menées pour l'éventuelle implantation de tels équipements là où ce serait le plus utile, comme autour des grandes villes telles que Namur, Liège, Charleroi ou encore à l'approche de Bruxelles, "ce qui permettrait de limiter les coûts". L'expérience de variation de vitesse entre 50 et 80km/h sur une distance de 10 km sur la liaison E40-E25 à Liège, dans le tunnel de Cointe, démontre toute l'utilité de ce genre de dispositif en ce qui concerne la sécurité routière et la fluidité du trafic, argumente Maxime Prévot.