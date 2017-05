"Il s’agit purement et simplement d’intimidation sexuelle", a indiqué Naomi Stocker à VRT Nieuws à la suite du montage publié samedi soir par Dylan Vandersnickt. On peut y voir le personnage d’animation Pepe la grenouille, mascotte de l’extrême droite aux États-Unis, habillé en musulman en train de violer une fille. Le vice-président des jeunes N-VA a collé une photo de Naomi Stocker sur le visage de la fille blonde violée. Dans ce cartoon, on voit également l’exécution d’un autre étudiant de gauche avec le texte suivant : "Refugees welcome. Cultural enrichment assured" (Bienvenue aux réfugiés, enrichissement culturel assuré).

"Quand je l’ai vu pour la première fois, j’étais morte de honte. C’est extrêmement intimidant et blessant", a réagi l’étudiante membre de la Comac, le mouvement de jeunesse associé au PTB. "Ne se rend-t-il pas compte qu’il est en train de banaliser la haine envers les étrangers, le viol et le meurtre ?"