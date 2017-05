Donald Trump sera de passage pendant 24 heures en Belgique, du 24 au 25 mai, et sa visite réclame des mesures spéciales dans le domaine de la sécurité. Les services belges de sécurité ne veulent rien laisser au hasard et ont prévu, notamment, de bloquer la circulation à l'aéroport de Zaventem juste avant et après que l'avion présidentiel Air Force One ait touché le sol, mais aussi de mobiliser environ 2.000 agents pour veiller sur le président des Etats-Unis.