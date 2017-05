La confédération (soit ce qui est commun aux deux entités) exercerait les seules compétences que lui ont explicitement transmises la Flandre et la Wallonie. Selon Bart De Wever, il s'agirait de la sécurité, de la défense, des finances et des affaires étrangères. La monarchie n'aurait plus qu'une fonction protocolaire.



Le Sénat (photo) disparaîtrait et la Chambre des représentants ne compterait plus que 50 membres désignés paritairement dans les parlements wallon et flamand. Le gouvernement confédéral serait composé de quatre ministres à part entière, plus deux désignés par les entités, qui auraient une compétence consultative.

En parallèle, une concertation permanente aurait lieu entre les ministres-présidents de Flandre, Wallonie, Bruxelles et de la Communauté germanophone ou par domaine entre les ministres compétents.

La confédération serait financée par la TVA et les accises, notamment pour le paiement de la participation européenne obligatoire. Une solidarité existerait entre les entités mais dans un cadre transparent, chiffrable et responsabilisant. La Flandre et la Wallonie détermineraient et percevraient l'impôt des personnes physiques, des droits de succession et du précompte mobilier. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles feraient de même pour l'impôt des sociétés, les droits de donation et le précompte immobilier.