Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders (MR, photo), indiquait ce lundi matin sa préférence pour le candidat du mouvement En Marche! pour le second tour de l'élection présidentielle française, au lendemain du premier tour qui a vu l'ancien ministre de l'Économie arriver en tête devant Marine Le Pen. "Il n'y a aucune hésitation, c'est, dans ce cas-là, Emmanuel Macron."

"Il y a deux choses", a relevé Didier Reynders au micro de nos collègues de Bel RTL. D'une part, "faire battre Marine Le Pen" et, d'autre part, "relancer la construction européenne." Emmanuel Macron est "un des rares candidats qui a clairement parlé de l'Union européenne pendant la campagne. C'est une bonne chose que l'on puisse avoir à côté de soi des gens qui veulent vraiment discuter du projet européen, parce qu'il faut le reconstruire. Mais il faut rester dans l'Union européenne et continuer à partager un projet de paix en commun."



Selon le chef de la diplomatie belge, les conséquence pour l'Union européenne d'une élection de Marine Le Pen seraient "très dangereuses." "On est déjà dans le cadre du Brexit dans une situation compliquée (...), si on devait y ajouter un débat sur le maintien de l'un des pays clés de l'Union européenne, je crois que ce serait le début d'un processus de fin."