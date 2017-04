"Nous ne voulons pas d’une année perdue. De plus, nous avons encore de grands défis à l’agenda. Nous voulons tracer un trait sur le passé. Nous avons eu une discussion très intense avec le Premier ministre à ce sujet. Il a été convenu de nous concentrer sur le fond des discussions entre partis de la majorité et de ne plus tomber dans des petites chamailleries et des disputes".

De Wever et Beke soulignent que le gouvernement a entrepris, depuis 2014, de grandes réformes. La création d’emplois augmente dans le privé, il y a de plus en plus de personnes qui ont un emploi et grâce au taxshift les personnes qui travaillent conservent plus de leur salaire et les entreprises sont plus concurrentielles. Le pays est plus sûr et nous investissons à nouveau dans la police et la justice". Les deux présidents de partis ont dressé le bilan de l'action gouvernementale et ont ajouté vouloir poursuivre leur collaboration de manière constructive au cours des deux prochaines années.