Mais dix-neuf intercommunales - dont des noms connus, comme C-Power, Interwaas et Microsoft Innovation Center Vlaanderen - n'ont donné aucune suite à la demande de la ministre.



Vingt-cinq autres ont répondu, mais en invoquant la loi sur les sociétés, qui ne les contraint pas, selon elles, à fournir des informations au gouvernement flamand. Il s'agit notamment d'Aquafin, Elia et Fluxys, des acteurs importants en matière de fourniture de services de base.



Tous les partis représentés au sein du Parlement flamand ont convenu ce mardi d'adresser un courrier aux intercommunales récalcitrantes - dirigées par des mandataires issus de ces mêmes partis - pour leur réclamer davantage de transparence et d’ouverture.