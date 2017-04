"Plus de la moitié des Turcs ont voté en faveur d'un système autoritaire. Stop à la double nationalité maintenant. Choisissez svp. Intenable", a tweeté l'élu.

Pour Hendrik Bogaert, il est temps de relancer le débat sur la double nationalité. Celui-ci avait déjà été rouvert il y a quelques semaines par la N-VA, les députés Peter De Roover et Sarah Smeyers constatant toutefois que la suppression pure et simple de la double nationalité n'était pas tenable juridiquement.

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration Theo Francken (N-VA) semble aussi gagné par cette idée. "Oké, let's do it" a-t-il répondu au tweet de Bogaert. Theo Francken ajoute toutefois que cela ne figure pas actuellement dans l'accord gouvernemental. "Est-ce un point de vue officiel du CD&V ou alors une réaction émotionnelle ?" se demande-t-il.

Le secrétaire d'Etat N-VA pointe également le rôle des mosquées turques de la Diyanet. "Je me sens renforcé dans la décision de ne pas accepter sur notre territoire des imams importés dans des mosquées non-reconnues."