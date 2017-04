Selon le ministre, les Etats-Unis "avaient dans le passé dit 'les armes chimiques, cela ne va pas' et nous interviendrons". "Et ils l'ont fait", a-t-il commenté. "Les Américains ont réagi à leur façon. Il n'est pas question d'approuver. C'est une action unilatérale des Américains".



Steven Vandeput a toutefois rappelé que plusieurs de ses collègues - les ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération au développement, Didier Reynders et Alexander De Croo - "avaient fortement réagi" contre l'utilisation présumée d'armes chimiques qui a fait mardi des dizaines de morts à Khan Cheikhoun.



"Nous (la Belgique) n'avons en aucune manière participé à cette opération" américaine contre la base d'al-Chaayrate et le reste de la coalition internationale - une soixantaine de pays et d'organisations - n'est pas concerné, a-t-il ajouté. Le ministre a exprimé l'espoir que cette crise "ne connaîtra pas d'escalade supplémentaire". "J'espère que cela restera isolé".