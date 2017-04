Des ordinateurs abandonnés par des djihadistes ont en effet révélé que le Seize était une cible potentielle d'attentats, alors que des vidéos du groupe terroriste Etat islamique visaient spécifiquement des personnalités belges, dont le Premier ministre (photo archives) - qui est désormais protégé par des gardes du corps. Les deux bâtiments bruxellois, qui forment le cœur de l'Etat fédéral, abritent au total quelque 200 personnes, dont les membres de la Chancellerie du Premier ministre.



Le Seize, situé au coin des rues de la Loi et Ducale, et qui est géré par la Régie des Bâtiments, avait déjà fait l'objet l'an dernier de travaux similaires - mais restés tout aussi mystérieux quant à leur finalité précise et à leur coût - pour améliorer la sécurité.

Ce qui ne l'empêche néanmoins pas d'être gardé quasi-quotidiennement par des membres de la police militaire (MP) et des militaires de diverses unités, dans le cadre de l'opération de sécurité intérieure "Vigilant Guardian" (OVG) en renfort de la police fédérale, qui mobilise plus d'un millier d'hommes et de femmes.