Geert Bourgeois et sa délégation passeront de nombreuses heures en avion puisqu’ils effectueront lundi et vendredi deux fois 12 heures de vol entre la Belgique et l’Amérique latine, et qu’ils se rendront aussi mercredi de Sao Paulo au Brésil vers Lima au Pérou, ce qui représente 5 heures de vol.

A Sao Paulo, Geert Bourgeois se rendra mardi à la foire des transports Intermodal, la plus grande foire logistique spécialisée en Amérique latine. Les ports flamands et leurs entreprises, mais aussi des entreprises belges de dragage y réalisent depuis des années des contacts. La dévaluation de la monnaie brésilienne a fait croître le flot de marchandises du Brésil vers l’Europe.