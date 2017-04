Selon un article du quotidien De Morgen, trois collègues auraient aussi contacté une personne de confiance pour se plaindre de ses compétences en tant que dirigeante, et deux d'entre eux auraient même envisagé une plainte pour harcèlement. La fonctionnaire révoquée affirme cependant que ces trois collègues lui avaient donné une excellente évaluation en 2014 et 2015 et qu’il s’agit uniquement de rumeurs, reprises par la presse.



Alona Lyubayeva a été entendue vendredi matin par le gouvernement flamand, pour se défendre contre son évaluation négative et sa révocation imminente. La discussion a duré une petite demi-heure. Elle se dit déçue que sa mise en garde n’ait pas été entendue par les autres membres du gouvernement flamand.

Ce dernier a effet finalement décidé de révoquer la fonctionnaire. Une décision qu’elle apprenait "vendredi vers 16h", indiquait Lyubayeva encore à la VRT.