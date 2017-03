"Les lois de ce pays priment sur les règles religieuses"

L'Exécutif des musulmans de Belgique n'a pas approuvé la note du médiateur flamand dans le dossier de l'abattage sans étourdissement. Les musulmans ont le souci de pouvoir manger de la nourriture "halal", c'est-à-dire une nourriture conforme à leurs rites, dit encore l'Exécutif.

Dans cet esprit, le Conseil des théologiens de l'Exécutif a émis un avis défavorable à l'étourdissement. "Sa position reste inchangée à ce jour". Il se dit néanmoins prêt "à étudier toutes les pistes pouvant mener à une amélioration du bien-être animal, en diminuant autant que possible la souffrance animale".

"Je regrette cette réaction, mais je peux la comprendre. Ce n’est pas évident lorsqu’on change les habitudes de quelqu'un du jour au lendemain. "Tous ces rites et ces traditions très anciennes devront prendre fin à partir du 1er janvier 2019. Pour nous ce serait difficile aussi. D’autre part, nous avons initié un dialogue qui est à présent arrivé à son terme. C’est à présent le moment d’agir. C’est à nous, en tant qu’hommes politique, de prendre les décisions c’est pour cela que nous sommes élus" a encore déclaré le ministre.

Concrètement, Ben Weyts souligne qu’il appliquera bien sa décision. "Avec tout le respect et en toute sérénité nous allons faire ce que nous avons décidé. Nous allons faire appliquer ces règles qui sont évidemment valables pour tout le monde. Je sais qu’au sein de l’Exécutif des Musulmans on respecte l’Etat de droit démocratique. Si le Parlement vote des lois, alors elles doivent être respectées par tout le monde, quelle que soit la personne quelle que soit sa foi. Point à la ligne".

Vous pouvez initier un dialogue avec la société civile et avec les communautés religieuses, mais ce ne sont pas ces communautés qui prennent les décisions. En fin de compte, c’est nous qui décidons. C’est ça la démocratie. J’ai été élu pour prendre des décisions au nom du peuple et je le fais. Il faut bien sûr le faire dans le respect et la sérénité, c’est la raison pour laquelle nous avons organisé un dialogue préalable, mais au bout du compte il faut bien prendre une décision.