Le gouvernement flamand ne se sent pas concerné par l'appel d'Alexander De Croo, car la Flandre "n'exporte par d'armes" vers ce pays, a assuré le porte-parole du ministre-président flamand Geert Bourgeois. Le dossier des viseurs, l'an dernier, ne concernait qu'un usage civil, a répété le porte-parole, interrogé par Belga.

"Le problème ne se pose donc pas du côté flamand, et ne doit donc pas non plus être discuté avec les entités fédérées" dans leur ensemble, selon lui.

Pour le ministre président flamand Geert Bourgeois (N-VA), un embargo ne pourrait intervenir que s'il est décidé au niveau européen afin d'être efficace. La Flandre a renforcé dernièrement son décret sur les licences d'armes et dispose désormais d'une législation "parmi les plus strictes d'Europe à cet égard", selon le cabinet Bourgeois.